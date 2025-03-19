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Ekrem İmamoğlu gözaltında! 2 ayrı soruşturmada hangi suçlamalar var?

Ekrem İmamoğlu gözaltında! 2 ayrı soruşturmada hangi suçlamalar var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.03.2025 13:53
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne büyük yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Operasyon çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı. Savcılık iki ayrı soruşturma yürütüyor. İmamoğlu ve şüpheliler, birinci soruşturmada "PKK ile ortak hareket etme", "PKK üyelerini işe yerleştirme", ikinci soruşturmada ise yolsuzluk ve rüşvet almakla suçlanıyor. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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