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Ekilmeyen tarım arazisi kiralanacak

Ekilmeyen tarım arazisi kiralanacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.08.2024 12:03
Devlet, iki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazilerini kiraya verecek. Ayrıntıları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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Ekilmeyen tarım arazisi kiralanacak
Ekilmeyen tarım arazisi kiralanacak
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