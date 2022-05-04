04 Mayıs 2022, Çarşamba
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EGM'den provokatif filmle ilgili operasyon! Sessiz İstila filminin yönetmeni gözaltına alındı
Türkiye'deki sığınmacı ve düzensiz göçmenler bu kez kısa film çekilerek hedef alındı. YouTube'da yayınlanan provokatif filmin yönetmeni gözaltına alındı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, filmi bizzat kendisinin yaptırdığını açıkladı. Kendisini Pakistan ya da Afganistanlı gibi göstererek paylaşımlar yapan çok sayıda hesap da deşifre oldu.