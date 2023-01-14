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EGM Interpol Daire Başkanı Selçuk Sevgel A Haber’e konuştu! 2022 yılında neler yapıldı?

A Haber
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Giriş: 14.01.2023 11:55
Güncelleme:14.01.2023 12:16
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanı Selçuk Sevgel, Türk Interpolü'nün 2022 yılı çalışmalarına ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl kırmızı bültenle aranan 133 suçlunun Türk polisinin girişimleriyle yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıklayan Sevgel, THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesinin de yakın zamanda gerçekleşeceğini söyledi.
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