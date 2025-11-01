01 Kasım 2025, Cumartesi
Eğitimde yeni rota: Köklerden beslenen 'Özgün' bir model
ahaber.com.tr ekibinden Büşra Arga’ya özel açıklamalarda bulunan Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Dr. Esra Albayrak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedeflenen yeni eğitim modelinin "Anti-Batıcı" bir tavır olmadığını, aksine "dekolonizasyon" kavramı çerçevesinde, tek sesli bir dünya görüşü yerine kendi köklerimizden beslenen özgün ve çok sesli bir sistem kurmayı amaçladığını vurguladı.