01 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Eğitimde yeni rota: Köklerden beslenen 'Özgün' bir model
Eğitimde yeni rota: Köklerden beslenen ’Özgün’ bir model

Eğitimde yeni rota: Köklerden beslenen 'Özgün' bir model

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2025 13:02
ahaber.com.tr ekibinden Büşra Arga’ya özel açıklamalarda bulunan Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Dr. Esra Albayrak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedeflenen yeni eğitim modelinin "Anti-Batıcı" bir tavır olmadığını, aksine "dekolonizasyon" kavramı çerçevesinde, tek sesli bir dünya görüşü yerine kendi köklerimizden beslenen özgün ve çok sesli bir sistem kurmayı amaçladığını vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eğitimde yeni rota: Köklerden beslenen ’Özgün’ bir model
Terörsüz Türkiye’de yeni adım ne olacak?
Terörsüz Türkiye'de yeni adım ne olacak?
Eğitimde dekolonizasyonun şifreleri!
Eğitimde dekolonizasyonun şifreleri!
Türkiye Gazze’de barış gücüne katılacak mı?
Türkiye Gazze'de barış gücüne katılacak mı?
Bakan Tunç: İntihar şüphesi var, araştırıyoruz
Bakan Tunç: İntihar şüphesi var, araştırıyoruz
Eğitimde yeni rota: Özgün bir model
Eğitimde yeni rota: Özgün bir model
Banyoda asılı bulundu! İşte detaylar
Banyoda asılı bulundu! İşte detaylar
Merz’in Türkiye ziyareti dünya gündeminde
Merz’in Türkiye ziyareti dünya gündeminde
Thodex’in kurucusu cezaevindeki ölü bulundu
Thodex'in kurucusu cezaevindeki ölü bulundu
Ehliyetini yenilemeyen trafiğe çıkabilir mi?
Ehliyetini yenilemeyen trafiğe çıkabilir mi?
Terörsüz Türkiye yorumu: Tarihi adımlar atıldı
Terörsüz Türkiye yorumu: Tarihi adımlar atıldı
3 bina daha boşaltıldı! Bölgede neler oluyor?
3 bina daha boşaltıldı! Bölgede neler oluyor?
Altay envanterde! Dost sevinsin düşman düşünsün
Altay envanterde! Dost sevinsin düşman düşünsün
Daha Fazla Video Göster