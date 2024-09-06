Eğitimde yeni dönem! İşte Maarif modeli

Milyonlarca öğrenci pazartesi günü okulların yolunu tutacak. Bu eğitim yılında öğrencileri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli karşılayacak. Yani yeni dönemde alışılagelmiş eğitim uygulamalarında birtakım değişikler var. Yeni eğitim döneminde hem öğretmenleri hem de öğrencilerle ailelerini neler bekliyor bakalım.

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