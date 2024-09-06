06 Eylül 2024, Cuma
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Eğitimde yeni dönem! İşte Maarif modeli
Milyonlarca öğrenci pazartesi günü okulların yolunu tutacak. Bu eğitim yılında öğrencileri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli karşılayacak. Yani yeni dönemde alışılagelmiş eğitim uygulamalarında birtakım değişikler var. Yeni eğitim döneminde hem öğretmenleri hem de öğrencilerle ailelerini neler bekliyor bakalım.