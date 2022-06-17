Ege’de kim barış istiyor, kim gerilim? Adaların hukuki statüsü neden yok sayıldı?

Ege'deki gerilim sıcak çatışmaya dönüşür mü? Antlaşmalar adaların statüsüyle ilgili ne diyor? Yunanistan'la anlaşmazlık nereye varacak? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Furkan Kaya, Arka Plan'da yanıtladı. Ege'de gayrı askeri statüde olması gereken 23 adadan 22'sini Yunanistan silahlandırdı. O adalardan biri de Sakız Adası. Peki Yunanistan'ın silahlandırdığı Sakız Adası'nda ne kadar yunan askeri bulunuyor? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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