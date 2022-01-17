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Ege ve Akdeniz’de peş peşe depremler! Sarsıntılar daha büyük depremi tetikler mi? Canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 17.01.2022 12:11
Son dönemde Ege ve Akdeniz'de art arda depremler meydana geldi. Peki bu sarsıntıları daha büyük bir depremi tetikler mi? Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Daha büyük depremi tetikler mi? DAHA BÜYÜK DEPREMİ TETİKLER Mİ?

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