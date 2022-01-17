Ege ve Akdeniz’de peş peşe depremler! Sarsıntılar daha büyük depremi tetikler mi? Canlı yayında anlattı

Son dönemde Ege ve Akdeniz'de art arda depremler meydana geldi. Peki bu sarsıntıları daha büyük bir depremi tetikler mi? Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN