17 Ocak 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ege ve Akdeniz’de peş peşe depremler! Sarsıntılar daha büyük depremi tetikler mi? Canlı yayında anlattı
Son dönemde Ege ve Akdeniz'de art arda depremler meydana geldi. Peki bu sarsıntıları daha büyük bir depremi tetikler mi? Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.