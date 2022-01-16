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Son dakika: Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

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Giriş Tarihi: 16.01.2022 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022
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Son dakika: Ege Denizi’nde 5,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika haberine göre: Ege Denizi açıklarında, Yunanistan’ın Halkidiki Yarımadası’nda 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi ve kent merkezinde de hafif şekilde hissedildi.

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