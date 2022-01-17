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Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem! AFAD tarafından son dakika açıklaması! SON DEPREMLER LİSTESİ

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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Muğla’da 4.3 büyüklüğünde deprem! AFAD tarafından son dakika açıklaması! SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Saat 01.16'da yaşanan depremin derinliği 7.14 olarak ölçüldü. AFAD son depremler listesi...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

AFAD saat 01.16'da yaşanan depremin derinliğini 7.14 kilometre olarak duyurdu.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

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