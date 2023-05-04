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Economist'ten skandal kapak! "Demokrasiyi kurtarın", "Erdoğan gitmeli" ifadeleri kullanıldı

A Haber
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Giriş: 04.05.2023 16:21
Londra merkezli The Economist dergisinin mayıs sayısı kapağında Türkiye'de yaklaşan seçimler konu alındı. Kapakta, "2023'ün en önemli seçimi" ve "Erdoğan gitmeli" ifadeleri kullanıldı. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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