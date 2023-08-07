07 Ağustos 2023, Pazartesi
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DW Türkçe’den termik santral algısı! Türkiye için felaket Almanya için müjde
14 Mayıs seçimleri öncesi Türkiye karşıtı propagandada yapan Batı medyası, algı operasyonlarına devam ediyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden birine imza atan Almanya merkezli Deutsche Welle, Ege'deki termik santrallerin toplum sağlığını tehdit ettiğini savunan bir haber kaleme aldı. Ancak aynı gazete, Almanya'da yeniden faaliyete geçecek olan 14 termik santral için ise bakın neler yazdı.