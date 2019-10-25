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25.10.2019

Dünyaya net mesaj! Hulusi Akar'dan, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda asker selamı…

Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldı. Türkiye'nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan PKK/YPG destekçisi ülkelerin Savunma Bakanlarının da yer aldığı NATO toplantısında Hulusi Akar gülerek asker selamı verdi.

Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldı. Türkiye'nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan PKK/YPG destekçisi ülkelerin Savunma Bakanlarının da yer aldığı NATO toplantısında Hulusi Akar gülerek asker selamı verdi.

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