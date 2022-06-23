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Dünyanın gözü Türkiye'de! Ankara bir hafta içinde 4 farklı ülkeden konuk ağırlıyor

A Haber
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Giriş: 23.06.2022 10:54
Ankara bugün üç önemli misafiri ağırlayacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bir araya gelecek. İngiltere Savunma Bakanı Wallace da Türkiye'de olacak. Ankara'nın bir misafiri de ABD'den olacak. Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo de bugün Türkiye'ye geliyor. Kritik ziyaretler ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.
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