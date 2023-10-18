Dünyanın gözü önünde katliam! Savaşın 12. gününde A Haber Gazze sınırında

İsrail Hamas savaşında 12. güne girildi. İsrail havadan-karadan-denizden Gazze ölüm yağdırıyor. Son olarak dün gece kadınları ve sivillerin sığındığı yaralıların tedavi gördüğü bir hastane hedef alındı. Yaşanan saldırıda en 50 kişi öldü. Bölgede ölenlerin sayısı 4 bine yaklaştı. Gazze sınırından son durumu A Haber muhabiri Özlem Aktay ve kameraman Soner Kalkan aktardı.

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