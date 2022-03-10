10 Mart 2022, Perşembe
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Dünyanın gözü kulağı Antalya’da! Tarihi zirveye gazeteci ordusu
Son dakika haberi... Dünyanın gözü kulağı Antalya'da Türkiye öncülüğünde gerçekleşen Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının bir araya geldiği tarihi zirvede. Yabancı basın mesnsuplarının da ilgili oldukça fazla. Zirveye 34 ülkeden 334 gazeteci Antalya’daki zirveye akredite oldu. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.