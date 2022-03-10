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Dünyanın gözü kulağı Antalya’da! Tarihi zirveye gazeteci ordusu

A Haber
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Giriş: 10.03.2022 11:40
Son dakika haberi... Dünyanın gözü kulağı Antalya'da Türkiye öncülüğünde gerçekleşen Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının bir araya geldiği tarihi zirvede. Yabancı basın mesnsuplarının da ilgili oldukça fazla. Zirveye 34 ülkeden 334 gazeteci Antalya’daki zirveye akredite oldu. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.
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Tarihi zirveye gazeteci ordusu
Tarihi zirveye gazeteci ordusu
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İşte dünyanın beklediği görüntü
Tarihi üçlü zirve başladı
Tarihi üçlü zirve başladı
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