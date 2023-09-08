Dünyanın gözü G-20 zirvesinde! Başkan Erdoğan zirve için Hindistan'a gitti

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan 18. G-20 zirvesi için Hindistan’a gitti. Zirvede Rusya-Ukrayna savaşı gıda ve tahıl konularının gündemde olması bekleniyor. Dünyaya yön veren liderlerin buluşmasında önemli kararlar alınacak. Zirveyle ilgili Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu.

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