Dünyanın gözü Antalya’da | Diploması savaşı bitirecek mi? Taraflar ne istiyor?

Tüm dünyanın gözü Antalya’ya çevrildi ve piyasaların nabzı buradan gelecek habere göre atacak. Rusya ve Ukrayna’nın dışişleri bakanları Türkiye’de masaya oturdu. Tarihi zirveyi yüzlerce basın kuruluşu takip ediyor. Peki Antalya barışın noktası olacak mı? Taraflar birbirinden ne istiyor? Herkesin merak ettiği soruların cevaplarını A Haber canlı yayınından Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer ve emekli kurmay albay Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.

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