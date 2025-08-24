Dünya silahlanma yarışında! Ortadoğu’dan Akdeniz’e güç mücadelesi

21. yüzyılın ilk çeyreği, uluslararası ilişkiler açısından derin belirsizlikler ve artan gerilimlerle şekilleniyor. Küresel güç dengelerinin değişmesi, çözülemeyen bölgesel krizler ve yeniden hız kazanan silahlanma yarışı, dünyayı büyük bir çatışma ihtimaliyle karşı karşıya bırakıyor. Soğuk Savaş’ın ardından umut edilen uzun soluklu barış dönemi kısa sürdü; ABD’nin küresel hegemonyasının zayıflamasıyla birlikte yeni güç merkezleri ortaya çıktı ve bölgesel rekabetler daha da keskinleşti. A Haber’de yayınlanan kapsamlı analiz haberde görüşlerine yer verilen akademisyenler, üçüncü bir büyük savaş beklentisinin artık daha güçlü bir ihtimal haline geldiğini belirtti. Uzmanlar, bu süreçte Türkiye’nin savunma sanayi alanında yaptığı yatırımların ve geliştirdiği yeni teknolojilerin hem ulusal güvenlik hem de bölgesel istikrar açısından kritik önem taşıdığının altını çizdi.