24 Ağustos 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Dünya silahlanma yarışında! Ortadoğu’dan Akdeniz’e güç mücadelesi
Dünya silahlanma yarışında! Ortadoğu’dan Akdeniz’e güç mücadelesi

Dünya silahlanma yarışında! Ortadoğu’dan Akdeniz’e güç mücadelesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2025 20:21
21. yüzyılın ilk çeyreği, uluslararası ilişkiler açısından derin belirsizlikler ve artan gerilimlerle şekilleniyor. Küresel güç dengelerinin değişmesi, çözülemeyen bölgesel krizler ve yeniden hız kazanan silahlanma yarışı, dünyayı büyük bir çatışma ihtimaliyle karşı karşıya bırakıyor. Soğuk Savaş’ın ardından umut edilen uzun soluklu barış dönemi kısa sürdü; ABD’nin küresel hegemonyasının zayıflamasıyla birlikte yeni güç merkezleri ortaya çıktı ve bölgesel rekabetler daha da keskinleşti. A Haber’de yayınlanan kapsamlı analiz haberde görüşlerine yer verilen akademisyenler, üçüncü bir büyük savaş beklentisinin artık daha güçlü bir ihtimal haline geldiğini belirtti. Uzmanlar, bu süreçte Türkiye’nin savunma sanayi alanında yaptığı yatırımların ve geliştirdiği yeni teknolojilerin hem ulusal güvenlik hem de bölgesel istikrar açısından kritik önem taşıdığının altını çizdi.
Dünya silahlanma yarışında! Ortadoğu’dan Akdeniz’e güç mücadelesi
Ortadoğu’dan Akdeniz’e güç mücadelesi
Ortadoğu’dan Akdeniz’e güç mücadelesi
Tarihi geçişi Başkan Erdoğan böyle selamladı
Tarihi geçişi Başkan Erdoğan böyle selamladı
Donanmanın yıldızları İstanbul’u selamladı
Donanmanın yıldızları İstanbul'u selamladı
A Haber ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’da
A Haber ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'da
Mavi Vatan’da TEKNOFEST coşkusu
Mavi Vatan’da TEKNOFEST coşkusu
Türk siyasetinin muhalefet sorunu
Türk siyasetinin “muhalefet” sorunu
TCG Anadolu’dan canlı yayın
TCG Anadolu’dan canlı yayın
İnsanlığın onur sınavı: Gazze
İnsanlığın onur sınavı: Gazze
Malatya’da alevlerle mücadele sürüyor
Malatya'da alevlerle mücadele sürüyor
İzmir körfezi can çekişiyor!
İzmir körfezi can çekişiyor!
CHP’den istifa nedeni ’imar rantı’!
CHP'den istifa nedeni 'imar rantı'!
Bahçeli: Siyonist azınlık kontrolden çıkmıştır
Bahçeli: "Siyonist azınlık kontrolden çıkmıştır"
Daha Fazla Video Göster