Dünya liderleri Libya'da, Libya Türkiye'de! Canlı yayında flaş değerlendirmeler: Tam anlamıyla bir Ankara çıkarması

Avrupalı siyasetçilerle Libya'nın başkenti Trablus'ta görüşmeler yapan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe kabinesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Dibeybe'ye 5 başbakan yardımcısı ile 14 bakan eşlik edecek. Bir başka değişle liderler Libya'ya giderken Libya Türkiye'ye geldi. Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu Arslan, "Libya milli mutabakat hükümetinin tam anlamıyla bir Ankara çıkarması, aslında Ankara’nın elinin kuvvetlendirilmesi anlamında ifade etmek istiyorum." dedi.

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