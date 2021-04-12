- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dünya liderleri Libya'da, Libya Türkiye'de! Canlı yayında flaş değerlendirmeler: Tam anlamıyla bir Ankara çıkarması
Avrupalı siyasetçilerle Libya'nın başkenti Trablus'ta görüşmeler yapan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe kabinesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Dibeybe'ye 5 başbakan yardımcısı ile 14 bakan eşlik edecek. Bir başka değişle liderler Libya'ya giderken Libya Türkiye'ye geldi. Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu Arslan, "Libya milli mutabakat hükümetinin tam anlamıyla bir Ankara çıkarması, aslında Ankara’nın elinin kuvvetlendirilmesi anlamında ifade etmek istiyorum." dedi.