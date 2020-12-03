Dünya engelliler günü! Başkan Erdoğan ile birlikte hizmet ve güvence geldi gönül köprüleri kuruldu

Bugün dünya engelliler günü. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon kişi engelli durumda. İhmal edilen ve görmezden gelinen engellilerin sosyal yaşamdaki ihtiyaçları karşılandı, 'özürlü' ifadesi literatürden kaldırıldı. Özetle engelliler hizmet ve güvenceye kavuştu yeni projelerle topluma kazandırıldı. Onlarla gönül köprüleri kuruldu. O köprüleri kuran ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. İşte o anları anlatan haberimizi ekrana getiriyoruz.

Bugün dünya engelliler günü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan engellilerle el ele. 'Özürlü' ifadesi AK Parti ile yasadan çıkarıldı. Ötekileştirmedi her zaman kucak açtı.

Başkan Erdoğan'ın engelli duyarlılığı ve sevgi bağı ile tüm engeller aşıldı. Hayata katılımları için dev adımlar atıldı. Başkan Erdoğan onların sırdaşı ve yoldaşı oldu.

Gönülden gönüle bir yolculuk yapıldı. Muhabbet, erdem ve tevazu ile bir yola çıkıldı. Gönüller birleşti samimi ve duygu dolu anlar hep yaşandı.

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