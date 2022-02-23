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Dünya diken üstünde! Rusya-Ukrayna savaşı çıkar mı? Batı’nın yanıtı ne olur?

A Haber
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Giriş: 23.02.2022 15:55
Güncelleme:23.02.2022 16:10
Rusya lideri Vladimir Putin’in Donetsk ve Luhansk kararlarının ardından AB, ABD ve İngiltere’den yaptırım kararları alınsa bile sınır hattında tansiyon hala yüksek. Bölgeden çatışma sesleri gelirken şimdiye kadar 6 Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Ukrayna’da sivillere silah izni verilirken OHAL kararı alındı. Tüm dünya gözünü sıcak bölgeye çevirmiş durumda. Rusya- Ukrayna savaşı çıkacak mı? Rusya, Ukrayna’nın tamamını işgal edecek mi? Batı’nın buna cevabı ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.
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