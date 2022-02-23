Dünya diken üstünde! Rusya-Ukrayna savaşı çıkar mı? Batı’nın yanıtı ne olur?

Rusya lideri Vladimir Putin’in Donetsk ve Luhansk kararlarının ardından AB, ABD ve İngiltere’den yaptırım kararları alınsa bile sınır hattında tansiyon hala yüksek. Bölgeden çatışma sesleri gelirken şimdiye kadar 6 Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Ukrayna’da sivillere silah izni verilirken OHAL kararı alındı. Tüm dünya gözünü sıcak bölgeye çevirmiş durumda. Rusya- Ukrayna savaşı çıkacak mı? Rusya, Ukrayna’nın tamamını işgal edecek mi? Batı’nın buna cevabı ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.

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