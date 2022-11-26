26 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dünden bugüne terör gerçeği! Teröristler bin yıldır aynı metodu kullanıyor | ANALİZ

Dünden bugüne terör gerçeği! Teröristler bin yıldır aynı metodu kullanıyor | ANALİZ

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2022 13:03
Zaman ve şartlar değişse de terörün metodları değişmiyor. Selçuklu'da da, Osmanlı'nın son döneminde de, bugünkü gibi terör eylemleri hep ola geldi. Dünden bugüne terör eylemleri nasıl gerçekleştirildi? Detaylar analiz haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünden bugüne terör gerçeği
Dünden bugüne terör gerçeği
Belediyelerde terör soruşturması
Belediyelerde terör soruşturması
Depremde hasar gören cami yıkıldı
Depremde hasar gören cami yıkıldı
Teröristlerin tünel ağı
Teröristlerin tünel ağı
7 PKK’lı etkisiz hale getirildi
7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
İşte teröristlerin tünel ağı
İşte teröristlerin tünel ağı
Muğla’da feci kaza: 22 yaralı
Muğla'da feci kaza: 22 yaralı
Altay: Ağıralioğlu’nun kulağının çekilmesi lazım
Altay: "Ağıralioğlu'nun kulağının çekilmesi lazım"
Türkiye’den askeri sevkiyat
Türkiye’den askeri sevkiyat
Başkan Erdoğan intihardan vazgeçirdi
Başkan Erdoğan intihardan vazgeçirdi
Ağıralioğlu’ndan Özkoç ve Altay’a yeni salvolar
Ağıralioğlu'ndan Özkoç ve Altay'a yeni salvolar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster