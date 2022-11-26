Dünden bugüne terör gerçeği! Teröristler bin yıldır aynı metodu kullanıyor | ANALİZ

Zaman ve şartlar değişse de terörün metodları değişmiyor. Selçuklu'da da, Osmanlı'nın son döneminde de, bugünkü gibi terör eylemleri hep ola geldi. Dünden bugüne terör eylemleri nasıl gerçekleştirildi? Detaylar analiz haberimizde...

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