Dün yaşanan şiddetli depremden sonra geceyi dışarıda geçiren İstanbullular güne böyle başladı

İstanbul'da dün öğle saatlerinde yaşanan 5,8 şiddetindeki depremden sonra bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Gece boyunca parklarda sokaklarda olan İstanbullular, günün ilk saatlerinde uyanarak eşyalarını evlerine götürdü.

İstanbul'da yaşanan depremin ardından evlerine girmekte tereddüt ederek parklarda kalan vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla birlikte uyanarak, eşyalarını evlerine taşıdı.

ÇİMLERDE UYUDULAR

İstanbul Silivri açıklarında dün yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem ve ardından yaşanan artçı depremler nedeniyle mega kentte vatandaşlar gece parklarda geçirdi. Kimileri çadır kurarak içinde kalırken, kimileri ise battaniyelere sarılarak çimlerin üzerinde uyudu.

POLİS TEYAKKUZDAYDI

Devriye gezen polis ekipleri ise sürekli olarak vatandaşlara anonslar yaparak, şüpheli kişileri bildirmelerini ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Geceyi parkta geçiren vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla birlikte uyandı.

EŞYALARINI TAŞIDILAR

Battaniyelerini toplayan ailelerden bazıları eşyalarını evlerine götürürken, bazıları ise parkta oturmaya devam ediyor. Depremin ertesi günü parklarda uyanan vatandaşlar ise kameralara yansıdı.