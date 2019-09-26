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İstanbul Valiliğinden deprem için sosyal medya ve WhatsApp uyarısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019
İSTANBUL VALİLİĞİ: YASAL İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR

Valiliği, sosyal medyada için yapılan asılsız paylaşımlara karşı İstanbulluları uyardı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Valiliği, sosyal medyada için yapılan asılsız paylaşımlara karşı İstanbulluları uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." denildi.

Son dakika: İstanbul'da bir deprem daha SON DAKİKA: İSTANBUL'DA BİR DEPREM DAHA

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