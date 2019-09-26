İstanbul deprem son dakika şiddeti kaç? İstanbul depremi Kandilli AFAD son depremler listesi!
İstanbul'da son dakika deprem şiddeti kaç? İstanbullu vatandaşlar Kandilli AFAD son depremler açıklamasını merakla araştırıyor. İstanbul’da gündüz saatlerinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından İstanbul depremi şiddeti araştırılıyor. İstanbul son dakika depremleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.
İstanbul deprem şiddeti kaç? İstanbul son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul depremi Kandilli AFAD son depremler listesi tarafından araştırılıyor. Peki, İstanbul depremi şiddeti kaç? İstanbul'da gündüz saatlerinde Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem meydana gelmişti.
İSTANBUL SON DAKİKA DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?
İstanbul'da saat 23.20 sıralarında bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Silivri olan depremin şiddetini AFAD 3.9, Kandilli Rasathanesi ise 4.3 olarak açıkladı.
KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aslı Doğru, artçıların devam etmesinin beklendiğini belirterek, "Vatandaşlarımıza Valiliğin ve AFAD'ın talimatlarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.
Doç. Dr. Doğru, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin Kandilli Rasathanesinde düzenlenen basın toplantısında, 13.59'da Silivri'nin yaklaşık 20-25 kilometre güneyinde Marmara Denizi içinde İstanbul'a 75 kilometre mesafede 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini anlattı.
Doğru, şunları kaydetti:
"Deprem 13 kilometre derinlikte oluşmuştur. İstanbul ve Tekirdağ'da hissedilmiştir. 24 Eylül 2019'da meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 1,5 ile 3,7 arasında değişen yaklaşık 60 artçı deprem kaydedilmiştir. Bugün olan depremin ardından ise şu ana kadar yaklaşık 15 artçı deprem olmuştur ki bunları en büyüğü 4,4 büyüklüğündedir. Büyüklüğü 4,7 ve 5,7 arasındaki artçılar klasik ana şok artçı ilişkisinde değillerdir. Bundan sonraki süreçte artçıların devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımıza Valiliğin ve AFAD'ın talimatlarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz."
Bir gazetecinin AFAD'ın açıklamasına göre depremin ardından en büyüğü 4,1 büyüklüğünde 27 artçı meydana geldiğini hatırlatması üzerine Doğru, "Aldığımız ana bağlı olarak söyledim. Tabii ki burada ufak tefek değişiklikler olacaktır." dedi.
"Büyük Marmara depreminin yaklaşıyor mu?" sorusuna ise Doğru, "Hemen, şu dakika itibarıyla 'Büyük depremin öncüsü olabilir' dememiz mümkün değil. Tabii ki herkes teyakkuzda olsun. Vatandaşlarımız temkinli olsun." yanıtını verdi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat ise "Deprem bu coğrafyada özellikle denize kıyısı olan Tekirdağ ve İstanbul şehirleri için önemli bir test oldu. Yapısal hasarlı binalar var. Bazı mühendislik yapılarında problemler var. İletişimde ve trafikte sıkıntılar oldu. Dolayısıyla bu gelecek
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