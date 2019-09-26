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Son dakika: İstanbul'da bir deprem daha

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
İSTANBUL'DA BİR DEPREM DAHA

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.

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Kandilli Rasathanesi ise 23.20'de meydana gelen depremin şiddeti 4.3 olarak açıkladı.

Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,16 kilometre uzaklıkta ve 7,02 kilometre derinlikte yaşandı.Bugün saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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