Fay hattı nedir? İstanbul deprem fay hattı nereden geçiyor? Fay hattı nasıl kırılır?

Fay hattı nedir? İstanbul deprem fay hattı için vatandaşların araştırması sürüyor. İstanbul fay hattı nereden geçiyor? Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem vatandaşlarda korkuya yol açtı. Deprem uzmanları beklenen büyük İstanbul depremine dair açıklamalar yaparken “fay hattı” terimini kullanıyor. Fay hattı nasıl kılır? İstanbul deprem fay hattı haritası sorgulanıyor. İşte, İstanbul fay hattına ilişkin tüm merak edilenler…

İstanbul deprem fay hattı haritası için vatandaşların araştırması sürüyor. Fay hattı nedir? Fay hattı nasıl kırılır? İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası İstanbul fay hattı haritası vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Deprem uzmanları Marmara fay hattındaki sıkışmanın tehlikelerini belirtiyor. Olası büyük İstanbul depremi için yıllardır uyarılarda bulunan uzmanlar şimdi de fay hattındaki kırılmaları ve enerjileri kamuoyuna anlatılıyor. Peki, fay hattı nedir? Fay hattı nasıl kırılır?

FAY HATTI NEDİR?

Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar. Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere FAY adı veriliyor.

Birbirlerinin hareketini engelleyen levhalar arasında sürtünme başlar. Levhaların birbirlerine sürtünmesi sırasında, büyük kaya kütlelerinin arasında kalan "fay" adını verilen zayıf yerler zorlanırlar ve buralarda gerilme enerjisi birikir.

Zorlanma ve sürtünmenin etkisiyle kısa bir zaman içerisinde çok şiddetli bir kırılma ve hareket ortaya çıkar. Oluşan ilk harekete "deprem" (ana şok), şiddetli sarsıntının etkisiyle o bölgedeki yer kabuğunun zayıf diğer kısımlarının kırılmasına da "artçı depremler" (artçı şoklar) denir.

Türkiye'de deprem riski oluşturabilecek 485 aktif fay hattının olduğu bilinmekte. İstanbul'da fay hattı Marmara Denizi'nden geçiyor. Marmara Denizi'nin içerisinde hem doğusunda hem batısında kalan bölümlerde kırılmamış yaklaşık 130 kilometre uzunluğunda bir hat var. Bu hat tabi önümüzdeki yıllarda olası olarak 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretme potansiyeline sahip olan faylardan meydana geliyor.

İSTANBUL DEPREM HARİTASI

İstanbul deprem haritası e-devlet üzerinden TC. Kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile öğrenebileceksiniz.

DEPREM HARİTASI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) internet sayfasına girildiğinde evinizin neresinden fay hattının geçtiğini görebilirsiniz. Peki evimin altından fay hattı geçiyor mu, nasıl öğrenebilirim?

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU? TIKLA - ÖĞREN

Bu sorunun cevabını öğrenmek için, http://www.mta.gov.tr/v3.0/ adresine girip MTA Yerbilimleri Portalı'nı http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın yan tarafında Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay geçtiğini görebileceksiniz.