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Dragon uzay aracı şu an nerede? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 09:20
Türkiye Yüzyılı'nda uzaya ilk adım atıldı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Dragon aracı uzaya fırlatıldı. İşte o tarihi anlar....
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