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DP’li Cemal Enginyurt Merdan Yanardağ ve Barış Pehlivan’ı savunup sokağa çıkma çağrısı yaptı

A Haber
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Giriş: 22.08.2023 18:31
Güncelleme:22.08.2023 18:32
CHP listelerinden seçime giren ve milletvekili seçilen Demokrat Partili Cemal Enginyurt, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı öven TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği için hapse giren Barış Pehlivan’ı savunup sokağa çıkma çağrısı yaptı. Sokakların karışmasını isteyen Cemal Enginyurt sözleriyle tepki çekti.
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