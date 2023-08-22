DP’li Cemal Enginyurt Merdan Yanardağ ve Barış Pehlivan’ı savunup sokağa çıkma çağrısı yaptı

CHP listelerinden seçime giren ve milletvekili seçilen Demokrat Partili Cemal Enginyurt, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı öven TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği için hapse giren Barış Pehlivan’ı savunup sokağa çıkma çağrısı yaptı. Sokakların karışmasını isteyen Cemal Enginyurt sözleriyle tepki çekti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN