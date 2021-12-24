Döviz düştü muhalefetin planları çöktü! Mesele 'seçim' değil mi yoksa?

Son iki haftada Türkiye’de asgari ücret 4253 TL oldu, dolar 18 liradan 11 liraya düştü. TÜRKSAT 5B uydusu fırlatıldı, TOGG batarya fabrikası kuruyor. Maaşlardaki vergiler kaldırıldı TURKOVAC aşısı seri üretime başladı. Tüm bu olumlu gelişmeler karşısında ‘Türkiye batacak’ diye bekleyenler üzüldü. Peki bundan sonra ne olacak? 2022 nasıl geçecek? Gündemin öne çıkan başlıklarını AK Parti Giresun Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cemal Öztürk değerlendirdi.

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