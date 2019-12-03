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03.12.2019

Dörtlü Zirve sonrası Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama: "Gayet iyi geçti"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve İngiltere Başbakan Boris Johnson'ın katılımıyla yapılan Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi. Başkan Erdoğan, zirveye dair ilk açıklamasında "Gayet iyi geçti" ifadelerini kullandı.

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