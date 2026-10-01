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Başkan Erdoğan'dan net fon mesajı: Bu meseleyi süratle çözüyoruz
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'dan net fon mesajı: Bu meseleyi süratle çözüyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılış Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Fon konusunu süratle çözdüklerini belirten Erdoğan, “Kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz” mesajını verdi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın ülkenin hasımlarını üzdüğünü ifade eden Erdoğan, sivil anayasanın Türk siyasetinin önünde bir imtihan olarak durduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “dirayetli ve kararlı duruşuyla” verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

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