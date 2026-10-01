Manisa Soma'da maden ocağında göçük! 2 işçi sağ kurtarıldı

Manisa'nın Soma ilçesindeki özel bir maden işletmesinde yaklaşık bir buçuk saat önce meydana gelen göçük, bölgede büyük paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre yer altında kalan 7 maden işçisinden 2'si arama kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde sağ olarak kurtarılırken, göçük altında olduğu bildirilen diğer işçilere ulaşmak için ekipler adeta zamanla yarışıyor. Sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktaran muhabir Sefer Ayçe, bölgedeki tüm sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.