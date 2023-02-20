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Dolandırıcı insafa geldi! Araç kiralamak isteyen depremzedeye "Sizi dolandıramam" dedi

A Haber
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Giriş: 20.02.2023 08:40
O kadar büyük bir felaket yaşadık ki dolandırıcılar bile insafa geldi. Sahte oto kiralama şirketi yetkilisi karşısındakinin depremzede olduğunu öğrenince, dolandırmaktan son anda vazgeçti. Depremzede ile dolandırıcının WhatsApp mesajları sosyal medyada gündem oldu.

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