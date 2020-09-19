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Doğu Akdeniz’deki gerilim Ege’ye taşındı! Yunanlar provokatif eylemleri sürdürüyor

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Giriş: 19.09.2020 10:38
Güncelleme:19.09.2020 10:48
Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilim Eğe Denizi’ne taşındı. Doğu Akdeniz ve Ege’de provokatif eylemlerini sürdüren gayri askeri statüdeki alanları silahlandıran Yunanistan Sakız Adası’nda 20 Eylül tarihine kadar tatbikat yapacağını ilan etti. Yunanistan'ın hukuk kurullarına aykırı yeni hamlesinin detaylarını A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
Başkan Erdoğandan baş döndüren diplomasi atağı | İşte Doğu Akdenizde yaşananların perde arkası... BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞ DÖNDÜREN DİPLOMASİ ATAĞI | İŞTE DOĞU AKDENİZ'DE YAŞANANLARIN PERDE ARKASI...
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Doğu Akdeniz’de atış eğitimi MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PAYLAŞTI! DOĞU AKDENİZ’DE ATIŞ EĞİTİMİ
ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oktay Tanrıseverden A Haberde Doğu Akdeniz değerlendirmesi ODTÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. OKTAY TANRISEVER'DEN A HABER'DE DOĞU AKDENİZ DEĞERLENDİRMESİ

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