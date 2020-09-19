Doğu Akdeniz’deki gerilim Ege’ye taşındı! Yunanlar provokatif eylemleri sürdürüyor

Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilim Eğe Denizi’ne taşındı. Doğu Akdeniz ve Ege’de provokatif eylemlerini sürdüren gayri askeri statüdeki alanları silahlandıran Yunanistan Sakız Adası’nda 20 Eylül tarihine kadar tatbikat yapacağını ilan etti. Yunanistan'ın hukuk kurullarına aykırı yeni hamlesinin detaylarını A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.