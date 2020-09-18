A Haber canlı yayınındaki Memleket Meselesi programına konuk olan ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oktay Tanrısever, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FRANSA, AVUSTURYA VE YUNANİSTAN..."

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oktay Tanrısever, "Aslında şuanda hangi sorunla başbaşa kaldığımız gösteren bir durum. Ülkelerin olduğu gruplamada Fransa, Avusturya ve Yunanistan vardı. Bu ülkeler Türkiye'ye yaptırım isteyen ve zorluk çıkaran ülkeler. Bu ülkeler bir de aynı zamanda Türkiye'nin AB'ye katılmasını istemeyen ülkeler. Görüşmeler başladığında bu ülkeler referandum isteriz demişlerdi." ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Tanrısever, bölge dışı aktörlerin Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi zor duruma düşürmeye çalıştığını dile getirdi.

A Haber'de konuşan Tansırsever sözlerine şöyle devam etti;

"Durumun Doğu Akdeniz ve küresel boyutu var. Doğu Akdeniz, bütün kıtaların birleştiği yer. Bölge dışı aktörlerin de gözü burada. Ortadaki diplomatik oyun da bu çerçevede ceryan ediyor. Yaklaşan zirvelerde Türkiye'yi bekleyen şey karşısında karamsar değilim."