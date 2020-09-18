Başkan Erdoğan'dan baş döndüren diplomasi atağı | İşte Doğu Akdeniz'de yaşananların perde arkası...

Akdeniz’de suların ısındığı bir dönemde Türkiye’nin diplomasi trafiği hızlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son 1 haftada gerçekleştirdiği görüşmeler adeta baş döndürdü... Başkan Erdoğan, bu zorlu süreçte Yunanistan'ı da uyardı ve "yalnız kalırsın" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftada da diplomasi trafiğini sürdürecek. 22-29 Eylül'de koronavirüs salgını nedeniyle video konferans ile yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ilk gününde dünya liderlerine seslenecek. Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki haklarını bir kez daha vurgulayacak olan Başkan Erdoğan, "diyaloğa açığız" mesajı verecek. İşte Doğu Akdeniz sürecinde yaşananların perde arkasının anlatıldığı haberimiz...