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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Doğu Akdeniz’de atış eğitimi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TCG GEDİZ Fırkateynimiz, harekâta hazırlık faaliyetleri kapsamında su üstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de başarıyla icra etmiştir." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TCG GEDİZ Fırkateynimiz, harekâta hazırlık faaliyetleri kapsamında su üstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz'de başarıyla icra etmiştir." ifadelerini kullandı.