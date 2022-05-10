10 Mayıs 2022, Salı
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Doğalgazda depolama kapasitesi yükseliyor! Silivri’de 2 kuyuda gaz yakma işlemi tamamlandı
Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi olan Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi’nde kapasite genişletme çalışmaları kapsamında başlatılan gaz akış testi tamamlandı. 4,6 milyar metreküp doğalgaz depolanabilecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan BOTAŞ Silivri İşletme Müdürü Erkan Akbaş değerlendirdi.