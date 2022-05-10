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Doğalgazda depolama kapasitesi yükseliyor! Silivri’de 2 kuyuda gaz yakma işlemi tamamlandı

A Haber
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Giriş: 10.05.2022 14:33
Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi olan Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi’nde kapasite genişletme çalışmaları kapsamında başlatılan gaz akış testi tamamlandı. 4,6 milyar metreküp doğalgaz depolanabilecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan BOTAŞ Silivri İşletme Müdürü Erkan Akbaş değerlendirdi.
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