04 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
04.11.2019

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anneler Mehmetçiğe atkı ördü

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan anneler, başta Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan askerler olmak üzere Mehmetçiğe atkı örmeye başladı. Bir hafta boyunca atkı örecek olan acılı anneler, ördükleri atkıları soğuktan etkilenmemeleri için askerlere gönderecek Mehmetçiklere asker selamı da gönderen anneler, askerlerin yanında oldukları mesajını verdi.

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan anneler, başta Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan askerler olmak üzere Mehmetçiğe atkı örmeye başladı. Bir hafta boyunca atkı örecek olan acılı anneler, ördükleri atkıları soğuktan etkilenmemeleri için askerlere gönderecek Mehmetçiklere asker selamı da gönderen anneler, askerlerin yanında oldukları mesajını verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Evlat nöbetindeki anneler Mehmetçiğe atkı ördü
Evlat nöbetindeki anneler Mehmetçiğe atkı ördü
Başkan Erdoğan Resulayn'daki son durumla ilgili bilgi aldı
Başkan Erdoğan Resulayn'daki son durumla ilgili bilgi aldı
PKK yandaşları CHP etkinliğini bastı
PKK yandaşları CHP etkinliğini bastı
Canlı yayında flaş sözler: Lider Tayyip Erdoğan olunca...
Canlı yayında flaş sözler: Lider Tayyip Erdoğan olunca...
Erdoğan'a Şanlıurfa'da vatandaşlardan sevgi seli
Erdoğan'a Şanlıurfa'da vatandaşlardan sevgi seli
Saadet Partisi'nde kongre heyecanı
Saadet Partisi'nde kongre heyecanı
Susurluk skandalının perde arkası! İşte cevapsız kalan sorular…
Susurluk skandalının perde arkası! İşte cevapsız kalan sorular…
Ankara'da korkutan yangın! Bir anda alev topuna döndü
Ankara'da korkutan yangın! Bir anda alev topuna döndü
Erdoğan'ın Suriye sınırındaki ziyareti ne anlama geliyor?
Erdoğan'ın Suriye sınırındaki ziyareti ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan Suriye sınırında!
Başkan Erdoğan Suriye sınırında!
Temelli'den skandal sözler: Öcalan'a selam gönderdi
Temelli'den skandal sözler: Öcalan'a selam gönderdi
17 yılda neler değişti?
17 yılda neler değişti?
Daha Fazla Video Göster