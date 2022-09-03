03 Eylül 2022, Cumartesi
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Diyarbakır ailelerinin evlat nöbeti 4.yılında! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Annelerin duruşu, varlığı ve iradesi her şeyi anlatıyor
Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK ve ve onun siyasi uzantısı HDP tarafından kaçırılan ailelerin başlattığı onurlu nöbet 3 yılı geride bıraktı. Anneler, babalar ellerinde çocuklarının son fotoğrafı ile direniyor, terör örgütünden evladını istiyor. Onlarcası evladına kavuştu. Bir o kadarı da bekliyor. A Haber muhabiri Barış Türel detayları aktardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Annelerin duruşu, varlığı ve iradesi her şeyi anlatıyor" dedi.