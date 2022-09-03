03 Eylül 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Diyarbakır ailelerinin evlat nöbeti 4.yılında! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Annelerin duruşu, varlığı ve iradesi her şeyi anlatıyor

Diyarbakır ailelerinin evlat nöbeti 4.yılında! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Annelerin duruşu, varlığı ve iradesi her şeyi anlatıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2022 12:37
Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK ve ve onun siyasi uzantısı HDP tarafından kaçırılan ailelerin başlattığı onurlu nöbet 3 yılı geride bıraktı. Anneler, babalar ellerinde çocuklarının son fotoğrafı ile direniyor, terör örgütünden evladını istiyor.  Onlarcası evladına kavuştu. Bir o kadarı da bekliyor. A Haber muhabiri Barış Türel detayları aktardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Annelerin duruşu, varlığı ve iradesi her şeyi anlatıyor" dedi.
Yürekli direnişin 4. yılı YÜREKLİ DİRENİŞİN 4. YILI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hakaret ve tehditler onları yıldırmadı
Hakaret ve tehditler onları yıldırmadı
Göktaş ve Özer ne zaman iade edilecek?
Göktaş ve Özer ne zaman iade edilecek?
Ünsal Ban ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
Ünsal Ban ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
Türkiye’den Pakistan’a destek
Türkiye'den Pakistan'a destek
Başkan Erdoğan TEKNOFEST’e gidiyor
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'e gidiyor
Başkan Erdoğan’dan İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar
İşte HDP’li Semra Güzel’in emniyete getiriliş anları...
İşte HDP'li Semra Güzel'in emniyete getiriliş anları...
HDP’li Semra Güzel nasıl yakalandı?
HDP'li Semra Güzel nasıl yakalandı?
Son dakika: HDP’li Semra Güzel yakalandı
Son dakika: HDP'li Semra Güzel yakalandı
Bakan Kasapoğlu’ndan TFF’ye ziyaret
Bakan Kasapoğlu’ndan TFF’ye ziyaret
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na KHK tepkisi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi
Fatih Özer mahkemeye çıkarıldı
Fatih Özer mahkemeye çıkarıldı
Daha Fazla Video Göster