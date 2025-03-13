13 Mart 2025, Perşembe
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Diyanet Vakfı İyilik Ödülleri! Başkan Erdoğan: Zalime karşı mazlumun yanındayız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri'nde yaptığı konuşmada, “Kötüye karşı iyinin, zalime karşı mazlumun, yanlışa kadar doğrunun tarafında durmak bizim hayat tarzımızdır. İyilik sancağını yükseltmeye devam edeceğiz.” dedi. Erdoğan, Birleşmiş Genel Kurulu'nda soykırımcıların gözünün bakarak Gazzelilere sahip çıktıklarını dile getirdi.