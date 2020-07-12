Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması sonrası ilk kez A Haber ekranında açıklamalarda bulundu. 24 Temmuz'daki namazı Başkan Erdoğan mı kıldıracak? Cami içerisindeki figürlerle ilgili nasıl bir çalışma yapılacak? Ayasofya'nın ismi değiştirilecek mi? Tüm bu sorulara Prof. Dr. Erbaş yanıt verdi.