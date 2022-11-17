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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tahıl anlaşması açıklaması: Süre 1 yıl uzatılabilir

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Giriş: 17.11.2022 19:48
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon ile Ankara’da ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Çavoşoğlu, "Cumhurbaşkanımız, Putin ve Zenenskiy ile görüştü. Tahıl anlaşması 120 gün uzatıldı. Önemli adımlar atıldı. Rusya'da bu durumdan tatmin oldu. Engeller tamamen kalkmalı." ifadelerine yer verdi. Öte yandan anlaşmanın devamlılığının önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Umarım 4 ay sonra tekrar uzatılır. 120 gün sonunda 1 yıl uzatılabilir." dedi.
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