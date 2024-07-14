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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye çağrısı dikkate alınmalı

İHA
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Giriş: 14.07.2024 19:04
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı önemli bir çağrı. Tavsiyemiz Cumhurbaşkanımızın çağrısının dikkate alınması" dedi.
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