Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye çağrısı dikkate alınmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı önemli bir çağrı. Tavsiyemiz Cumhurbaşkanımızın çağrısının dikkate alınması" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN