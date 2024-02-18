18 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.02.2024 20:34
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Almanya'da, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüştü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü
Yönetmen yapay zeka!
Yönetmen yapay zeka!
Başkan Erdoğan’dan yerel seçim mesajı!
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı!
9 işçinin arandığı alan A Haber’de!
9 işçinin arandığı alan A Haber’de!
6. Etnospor forumu Antalya’da başladı!
6. Etnospor forumu Antalya'da başladı!
Tartışmaların gölgesinde aday tanıtımı
Tartışmaların gölgesinde aday tanıtımı
Pençe-kilit şehidine veda
Pençe-kilit şehidine veda
Meral Akşener’den İmamoğlu’na salvo
Meral Akşener'den İmamoğlu'na salvo
Özgür Özel ne mesaj verdi?
Özgür Özel ne mesaj verdi?
Erzincan’daki heyelan faciasında 1 gözaltı!
Erzincan'daki heyelan faciasında 1 gözaltı!
Madendeki heyelan faciasına 1 gözaltı
Madendeki heyelan faciasına 1 gözaltı
Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihsel süreci
Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihsel süreci
Daha Fazla Video Göster