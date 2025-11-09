09 Kasım 2025, Pazar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'ye gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'ye gidiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.11.2025 13:08
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın ABD’ye gidiyor. Yarın Beyaz Saray'da çok önemli bir zirve var. Yıllar sonra, neredeyse 80 yıl sonra ilk kez Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Amerika'da olacak ve Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede en önemli gündem maddesi elbette Suriye'ye yaptırımların kaldırılması ve gelecek dönemde Suriye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bölgede yaşanacak gelişmeler olacak.
