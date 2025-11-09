Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın ABD’ye gidiyor. Yarın Beyaz Saray'da çok önemli bir zirve var. Yıllar sonra, neredeyse 80 yıl sonra ilk kez Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Amerika'da olacak ve Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede en önemli gündem maddesi elbette Suriye'ye yaptırımların kaldırılması ve gelecek dönemde Suriye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bölgede yaşanacak gelişmeler olacak.

