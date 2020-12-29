Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya'da

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararıyla ilgili, "Yaptırımla geri adım atmayacağımızı herkes iyi bilir." açıklamasında bulundu. Hafter'in tehditlerine de yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, "Bize tehdit olursa gereğini yapmaya tereddüt etmeyiz" ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile aşı anlaşması hakkında ise, "Sputnik V aşısını Türkiye'de üretmeyi hedefliyoruz." dedi.

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:

İlişkilerimiz bakımından 2020 önemli bir yıl. Birçok açıdan tüm dünyayı olumsuz etkileyen bir yıl oldu. Diplomatik ilişkilerimizin 100. yılını kutladık. Pandemiye rağmen temaslarımız hız kesmedi ve verimli bir şekilde devam etti. Liderlerimiz arasında samimi bir diyalog var. Liderlerimiz bu yıl 20 telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Biz de sayın Lavrov ile 22 kere görüşmüşüz. Bu yılın son dış temasını de dostum Sergey ile yapmaktan mutluluk duyuyorum.

Gelecek sene liderlerimizin belirleyeceği bir tarihte 9. Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nı Türkiye'de düzenleyeceğiz.

"TİCARETTE TARİFE VE TARİFE DIŞI ENGELLERİ KALDIRMAMIZDA FAYDA VAR"

Birçok alanda güçlü bağlarımız var. İşbirliğimiz var. Ticaretten enerjiye turizme kadar çok yoğun bir işbirliğimiz var. Ticarette 100 milyar hedefini ortaya koyduk fakat pandemi nedeniyle bunun gerisindeyiz. Ticaret hacmimizde yüzde 20 düşüş var. Bunu tersine çevirebiliriz. Tarife ve tarife dışı engelleri kaldırmamızda fayda var.

Tır şoförlerine yönelik ya da ulaşımla ilgili bana göre kotaları tamamen kaldırmamız lazım. Domates başta olmak üzere tarım ürünlerinde de engelleri tarifeleri kaldırıp ticaretimizi kolaylaştırmamız gerekiyor.

"TÜRK VATANDAŞLARINA YÖNELİK VİZENİN KALDIRILMASINI DA BUGÜN BURADA VURGULADIK"

Yine gelecek zirve marjında gelecek sene olduğu gibi iş forumu düzenlemeyi planlıyoruz. Pasaportlara yönelik vizeyi kaldırdık. Biz bundan memnuniyet duyuyoruz. Türk vatandaşlarına yönelik vizenin kaldırılmasını da bugün burada vurguladık.

"AŞI İLE BİRLİKTE ESKİ RAKAMLARA ULAŞMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

Güvenli turizm önlemleri ile 2 milyondan fazla Rus turisti ülkemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Aşı ile birlikte eski rakamlara ulaşmak için birlikte çalışacağız. Pandemi ile mücadelede de ortak aşı geliştirme kapsamında işbirliği anlaşması imzalandı.

Stratejik enerji projelerinde de önemli mesafeler katettik.

Bölgesel konuları da ele aldık. Bölgesel konularda bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz işbirliği somut sonuçları oldu.

"AMACIMIZ KALICI BİR BARIŞ VE İSTİKRAR"

Bölgenin iki büyük ülkesi olarak işbirliğimiz somut sonuçlar doğuruyor. Karabağ konusunda bir ateşkes tesis edildi. Rusya barış gücü misyonu sahada. Ortak gözlem merkezimiz de kuruluyor. Burada amacımız kalıcı bir barış ve istikrar. Altılı format ve tüm imkanlarımızı seferber etmemiz lazım. Bu adımlar atıldıkça kalıcı bir barışı tesis edeceğiz ve bölgedeki ilişkileri de normalleştireceğiz. Sayın Aliyev barış elini Ermenistan'a uzattı. İyi niyetini gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve biz defalarca kalıcı bir barış olursa ilişkilerimizi normalleştirebiliriz. Çalışmalarımızı Azerbaycan ile koordine edeceğiz. Biz öyle bir sonuç görmek istiyoruz ki, şu anda orada barışı tesis etmek için de gözlemlemek için oluşturduğumuz misyonlara da ihtiyaç kalmasın.

Bu konularda işbirliğimizi özellikle Güney Kafkasya'da sürdürerken Astana toplantısını yine burada Soçi'de gerçekleştirebiliriz. Libya'da devam eden siyasi süreci destekliyoruz. Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulunduk. İkili ilişkilerimizi devam ettirirken bölgesel konularda işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.

Dostum Sergey ve tüm Rus dostlarımızın yeni yılını tebrik etmek istiyorum.

ABD'NİN TÜRKİYE'YE YAPTIRIMI

Türkiye olarak yaptırımlara karşıyız, kime yönelik olursa, kimden olursa olsun. Geçmişte AB'nin Rusya'ya yaptırımları oldu. Biz kesinlikle katılmadığımız gibi doğru olmadığını da söyledik. Yaptırımlarla sorunlar çözülemez. ABD'nin son yaptırım kararı da yanlış bir karardır. Kararın kendisi yanlış. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı da herkes çok iyi bilir. S-400 konusu dahil, tüm sorunları diyalogla çözmeyi seçtik. Aynı şekilde AB ülkeleri de bizim diğer ülkelerle ilişkilerimizi sorgulamak yerine, diyaloğu seçmelerini tavsiye ediyoruz.

RUSYA İLE AŞI ANLAŞMASI

Kovid döneminde vatandaşların tahliyesi, turizm de dahil iyi bir ilişkilerimiz oldu Rusya ile. Sayın Putin, Sputnik-V ile ilgili Cumhurbaşkanımıza telefonda bir teklifte bulununca, hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanı'mıza talimat verdiler. Onun neticesinde kurumlarımız arasında mutabakat zaptı imzalandı. Sputnik-V ile ilgili ilave bilgiler talep edildi. Sağlık Bakanımız da bu bilgilerin Rusya'dan gelmeye başladığını söyledi. Bu işbirliğinin amacı sadece aşı tedariği değil, ortak aşı üretimidir. Türkiye'de de bu aşının üretilmesidir. Ve bu hedefe doğru ilerliyoruz.

HAFTER'İN TEHDİDİNE YANIT

Başka bir ülkenin veya herhangi bir kişinin buna Hafter dahil, 'Türkiye ayrılsın' deme hakkı yoktur.

Hafter'in tehdit diline taviz vermeyiz. Bize tehdit olursa gereğini yapmayan tereddüt etmeyiz.