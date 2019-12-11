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11.12.2019

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan A Haber'e özel önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Libya anlaşması konusunda "Uluslararası hukuka uygundur." dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Kıta sahanlığımızda izinsiz kimse çalışma yapamaz. Kıta sahamıza izinsiz girilirse engelleriz. ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik'in de gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.

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